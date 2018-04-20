Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu

    , Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak 'Geçmiş olsun' dedi.

    , Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak 'Geçmiş olsun' dedi. Erdoğan, hastanede beyin MR'ı çekildikten sonra odasında dinlenen Güneş'le bir süre konuşarak olayla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı, Güneş'e acil şifalar diledi.
    1. 20.4.2018
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