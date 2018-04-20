Bilic: "Korkunç oyun, ne oluyor!" – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bilic: "Korkunç oyun, ne oluyor!"

    Bilic: "Korkunç oyun, ne oluyor!"

    'ın ?eski teknik direktörü de derbide yaşanan olaylarla ilgili instagram hesabından paylaşımda bulundu.

    'ın ?eski teknik direktörü de derbide yaşanan olaylarla ilgili instagram hesabından paylaşımda bulundu. Hırvat teknik adam, olaylarda yaralanan ve bir kişinin fotoğraflarının yanına, 'Korkunç oyun! Ne oluyor orada...' yorumunu yaptı.

    1. 20.4.2018
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