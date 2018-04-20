7 holigan hemen yakalandı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    7 holigan hemen yakalandı

    7 holigan hemen yakalandı
    Tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kalan derbide güvenlik görevlileri, olaylara karıştığı düşünülen şüphelileri gözaltına aldı. Maçta görevli polis Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli 7 taraftar sorgu için karakola götürüldü. İfadeleri alınan Fenerbahçeli taraftarların savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

    DERBİDEKİ OLAYLAR AVRUPA BASININDA
    Yarıda kalan - Beşiktaş derbisi basınında da geniş yer buldu. İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü 'i taşırken, '' derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı. Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.
    1. 20.4.2018
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