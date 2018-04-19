Yusuf Şimşek: ‘Avantaj F.Bahçe’de’
Kanarya'nın eski yıldızlarından Yusuf Şimşek bugünkü kupa randevusu öncesi favorisini açıkladı.
Kanarya'nın eski yıldızlarından Yusuf Şimşek bugünkü kupa randevusu öncesi favorisini açıkladı. Şimşek "Derbide bence F.Bahçe'nin avantajlı. Sezon sonu seçim var. Aziz Yıldırım'ın bir kupa kazanması onun adına önemli. Prim dopingi yapacaktır" dedi.
- 19.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
-
Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
Yusuf Şimşek: ‘Avantaj F.Bahçe’de’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.