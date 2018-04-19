Yusuf Şimşek: ‘Avantaj F.Bahçe’de’ – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    : ‘Avantaj F.Bahçe’de’

    Yusuf Şimşek: ‘Avantaj F.Bahçe’de’

    Kanarya'nın eski yıldızlarından bugünkü kupa randevusu öncesi favorisini açıkladı.

    Kanarya'nın eski yıldızlarından bugünkü kupa randevusu öncesi favorisini açıkladı. Şimşek "Derbide bence F.Bahçe'nin avantajlı. Sezon sonu seçim var. 'ın bir kupa kazanması onun adına önemli. Prim dopingi yapacaktır" dedi.
    1. 19.4.2018
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