Kocaman'dan uyarı: "İlk maçı unutun"
Aykut Kocaman, kupa rövanşı öncesi oyuncularını uyarıp, “2-2’lik skoru unutun!.. Bir lig maçı gibi kazanmak için oynayın” emri verdi
ATV'nin naklen yayınlanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, galibiyete kilitlendi. İlk maçtan 2-2'lik skorla dönen sarı-lacivertli takım, normalde golsüz eşitlik ya da 1-1 beraberlik durumunda bile adını finale yazdıracak. Ancak Aykut Kocaman, beraberliğe oynamalarının rakibe avantaj sağlayacağını belirterek bunu oyuncularına yasakladı.
TAKTİK HÜCUM AĞIRLIKLI
Takımıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, "İlk maçı aklınızdan çıkarın. Oyunu tutalım, 0-0/1-1 bize yeteri unutun. Normal bir lig maçına çıkıyormuşuz ve kazanmak zorundayız gibi kendinizi hazırlayın. Herkes bu ciddiyetle oynayacak" talimatı verdi. Fenerbahçe taraftarı önünde hücum taktiği ile sahada olacak. İlk düdükle gol arayacak.
LARİN YETER!.. / MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR
Beşiktaş iyi futbol oynayarak kazanmayı hedefleyen bir takım, Fenerbahçe ise bir şekilde kazanmayı hedefliyor sadece. Bugünkü maçta da hedefler ve stratejiler pek değişmeyecek. Peki ne olur, turu kim geçer? Bana göre Beşiktaş iyi oynayarak kazanacaktır. Özellikle de Şenol hoca oldukça hareketli bir golcü olan Larin'i sahaya sürerse Kara Kartal'ın işi daha da kolaylaşır. Bir de Mete Kalkavan var tabii. 'Ben Beşiktaşlı değilim'görüntüsü vermek adına Beşiktaş'ı yaktığı çok oldu. Umalım ki, gördüğünü çalsın.
KUPA DAHA YAKIN / MİNİ YORUM / GÜRCAN BİLGİÇ
Maçın önemi Fenerbahçe için daha büyük. Çünkü kupayı almaya iki maç kaldı. Ve o sonuca şampiyonluktan daha yakınlar. İlk karşılaşmadaki 2-2'lik skor avantajını değerlendirmek isteyecekler. Aykut Kocaman, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in alacağı riskleri hesaplayarak, kontrollü bir oyunla galibiyeti kovalayacak. Bir derbi zaferi sevincini taraftara vermek istiyor. Hem final heyecanıyla Fenerbahçe taraftarını ateşlemek hem de sezonun kalan maçlarında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için uğraşacak.
TAKTİK HÜCUM AĞIRLIKLI
Takımıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, "İlk maçı aklınızdan çıkarın. Oyunu tutalım, 0-0/1-1 bize yeteri unutun. Normal bir lig maçına çıkıyormuşuz ve kazanmak zorundayız gibi kendinizi hazırlayın. Herkes bu ciddiyetle oynayacak" talimatı verdi. Fenerbahçe taraftarı önünde hücum taktiği ile sahada olacak. İlk düdükle gol arayacak.
LARİN YETER!.. / MİNİ YORUM / TURGAY DEMİR
Beşiktaş iyi futbol oynayarak kazanmayı hedefleyen bir takım, Fenerbahçe ise bir şekilde kazanmayı hedefliyor sadece. Bugünkü maçta da hedefler ve stratejiler pek değişmeyecek. Peki ne olur, turu kim geçer? Bana göre Beşiktaş iyi oynayarak kazanacaktır. Özellikle de Şenol hoca oldukça hareketli bir golcü olan Larin'i sahaya sürerse Kara Kartal'ın işi daha da kolaylaşır. Bir de Mete Kalkavan var tabii. 'Ben Beşiktaşlı değilim'görüntüsü vermek adına Beşiktaş'ı yaktığı çok oldu. Umalım ki, gördüğünü çalsın.
KUPA DAHA YAKIN / MİNİ YORUM / GÜRCAN BİLGİÇ
Maçın önemi Fenerbahçe için daha büyük. Çünkü kupayı almaya iki maç kaldı. Ve o sonuca şampiyonluktan daha yakınlar. İlk karşılaşmadaki 2-2'lik skor avantajını değerlendirmek isteyecekler. Aykut Kocaman, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in alacağı riskleri hesaplayarak, kontrollü bir oyunla galibiyeti kovalayacak. Bir derbi zaferi sevincini taraftara vermek istiyor. Hem final heyecanıyla Fenerbahçe taraftarını ateşlemek hem de sezonun kalan maçlarında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için uğraşacak.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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