Hedef 17. final
Kanarya turu geçmesi halinde 17. kez finale yükselecek.
Kanarya turu geçmesi halinde 17. kez finale yükselecek. Kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başaran Fenerbahçe, 6 kez mutlu sona ulaştı. Son şampiyonluğunu 2012- 13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde kazanan sarı-lacivertli ekip, Ankara'da oynanan finalde Trabzonspor'u Sow'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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