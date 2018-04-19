Hedef 17. final – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hedef 17. final

    Hedef 17. final

    Kanarya turu geçmesi halinde 17. kez finale yükselecek.

    Kanarya turu geçmesi halinde 17. kez finale yükselecek. Kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başaran , 6 kez mutlu sona ulaştı. Son şampiyonluğunu 2012- 13 sezonunda yönetiminde kazanan sarı-lacivertli ekip, 'da oynanan finalde 'u Sow'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.
    1. 19.4.2018
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