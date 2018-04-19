Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'de Ozan Tufan sürprizi!

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!

    'de 'ın kararıyla bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, maçının kadrosuna dahil edildi.

    'de 'ın kararıyla bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

    Skorer'den Senad Ok'un haberin göre; Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam ile 'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

    Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı...

    Öte yandan genç futbolcu derbi öncesi hesabından bu hikayeyi paylaştı;

    1. 19.4.2018 15:03
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