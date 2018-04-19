Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.
Skorer'den Senad Ok'un haberin göre; Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.
Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.
Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı...
Öte yandan genç futbolcu derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;
- 19.4.2018 15:03
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 8
Yorum
BekoBJK Yıllardır çalım yiyoruzda sonuç ne
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 13
Yorum
CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
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