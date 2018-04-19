Fenerbahçe Kadıköy'ün tek hakimi!
F.Bahçe bugün kupa rövanşında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kanarya 2005’ten beri ezeli rakibine evinde maç kaybetmedi
Sarı-laci vertliler - de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 biten maçın rövanşında Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile mücadele verecek. Kanarya'nın evindeki maçlarda ezeli rakiplerine karşı büyük üstünlüğü var. Fenerbahçe sahasında 1999 yılından beri Galatasaray'a maç kaybetmiyor. Bugünkü rakibi Beşiktaş'a da 2005 yılında beri sahasında yenilmiyor. Son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 kaybettiği maçtan bu yana 15 karşılaşmadır Kartal'a bileği bükülmedi. Kanarya bu dönemde 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. SARI-laci ver tlilerin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel de Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada turu geçen taraf olacaklarını belirtti.
VOLKAN İDDİALI
37 yaşındaki eldiven "Sahamızdaki büyük maçlara çok iyi motive oluyoruz. Yıllardır burada kimseye kaybetmedik. Ben ve arkadaşlarım bu serinin devam etmesi için elimizden geleni bir kez daha yapacağız" dedi. İlk maçtaki 2-2'lik skorun kendileri için avantaj olduğunu belirten Volkan "Diyarbakır'daki finalde biz de olmak istiyoruz. Hedefimiz iki kupayı da almak ifadelerini kullandı.
VOLKAN İDDİALI
37 yaşındaki eldiven "Sahamızdaki büyük maçlara çok iyi motive oluyoruz. Yıllardır burada kimseye kaybetmedik. Ben ve arkadaşlarım bu serinin devam etmesi için elimizden geleni bir kez daha yapacağız" dedi. İlk maçtaki 2-2'lik skorun kendileri için avantaj olduğunu belirten Volkan "Diyarbakır'daki finalde biz de olmak istiyoruz. Hedefimiz iki kupayı da almak ifadelerini kullandı.
- 19.4.2018
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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