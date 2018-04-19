Fenerbahçe Kadıköy'ün tek hakimi! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kadıköy'ün tek hakimi!

    Fenerbahçe Kadıköy'ün tek hakimi!

    F.Bahçe bugün kupa rövanşında evinde ’ı ağırlayacak. Kanarya 2005’ten beri ezeli rakibine evinde maç kaybetmedi

    Sarı-laci vertliler - de gözler 'na çevrildi. , Vodafone Park'ta 2-2 biten maçın rövanşında Ülker Stadı'nda ile mücadele verecek. Kanarya'nın evindeki maçlarda ezeli rakiplerine karşı büyük üstünlüğü var. Fenerbahçe sahasında 1999 yılından beri Galatasaray'a maç kaybetmiyor. Bugünkü rakibi Beşiktaş'a da 2005 yılında beri sahasında yenilmiyor. Son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 kaybettiği maçtan bu yana 15 karşılaşmadır Kartal'a bileği bükülmedi. Kanarya bu dönemde 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. SARI-laci ver tlilerin tecrübeli kaptanı de Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada turu geçen taraf olacaklarını belirtti.

    VOLKAN İDDİALI
    37 yaşındaki eldiven "Sahamızdaki büyük maçlara çok iyi motive oluyoruz. Yıllardır burada kimseye kaybetmedik. Ben ve arkadaşlarım bu serinin devam etmesi için elimizden geleni bir kez daha yapacağız" dedi. İlk maçtaki 2-2'lik skorun kendileri için avantaj olduğunu belirten Volkan "'daki finalde biz de olmak istiyoruz. Hedefimiz iki kupayı da almak ifadelerini kullandı.


    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Kadıköy'ün tek hakimi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN