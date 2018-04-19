Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının en golcü futbolcuları
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor.
- 19.4.2018 15:13
- Güncelleme: 19.4.2018 15:17
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 8
Yorum
BekoBJK Yıllardır çalım yiyoruzda sonuç ne
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 13
Yorum
CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının en golcü futbolcuları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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