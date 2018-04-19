Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı çarşamba günü açıklanacak
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının sonucu çarşamba günü belli olacak
Türkiye Futbol Federsyonu'nun, çıkan olaylarla ilgili çarşamba günü toplanacağı açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.
- 19.4.2018 23:00
- Güncelleme: 19.4.2018 23:03
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Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı çarşamba günü açıklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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