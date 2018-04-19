Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde, maçın yayıncısı, muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı futbolcular gibi bilmeniz gereken her şey bu haberde
- 19.4.2018 17:09
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Emre Çolak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
eyvah İdman disiplinine uymuyor diye idmandan kovulan bırak kadroyu idmana bile alınmayan adam mı kurtaracak. Nerede kalmıştık çöplükte. Eyvah
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 14
Yorum
ali GS Sizler gibi sorumluluk sahibi ve akıllı yöneticiler sayesinde futbolumuz ilerlyebilir. Tebrikler Fikret Başkan..
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Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı
Toplam 1
Yorum
Tudor kadar da oynatamıyorsan, oyuncunun suçu ne hocam? O kötü, bu kötü bi sen mi iyisin?
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