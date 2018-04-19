Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2'nin rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Kazanan takımın finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadelede, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve üstü beraberliklerde ise Beşiktaş tur atlayan taraf olacak. 2-2'lik eşitlik olması halinde ise maç uzatmaya gidecek.

İşte dev maçın 11'leri;

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado.

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Caner, Tosic, Pepe, Quaresma, Oğuzhan, Medel, Talisca, Babel, Negredo

