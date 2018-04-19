Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle)
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2-2'nin rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Kazanan takımın finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadelede, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve üstü beraberliklerde ise Beşiktaş tur atlayan taraf olacak. 2-2'lik eşitlik olması halinde ise maç uzatmaya gidecek.
İşte dev maçın 11'leri;
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Caner, Tosic, Pepe, Quaresma, Oğuzhan, Medel, Talisca, Babel, Negredo
- 19.4.2018 19:14
- Güncelleme: 19.4.2018 19:22
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Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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