Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle) – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    - derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle)

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu (Ziraat Türkiye Kupası canlı izle)

    - maçı 11'leri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ile , 2-2'nin rövanşında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Kazanan takımın finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağı mücadelede, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve üstü beraberliklerde ise Beşiktaş tur atlayan taraf olacak. 2-2'lik eşitlik olması halinde ise maç uzatmaya gidecek.

    İşte dev maçın 11'leri;

    Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, .

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Caner, Tosic, , Quaresma, Oğuzhan, , , Babel,

    ASpor CANLI YAYIN

    1. 19.4.2018 19:14
    2. Güncelleme: 19.4.2018 19:22
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