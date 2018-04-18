Serkan Acar kabri başında anıldı

Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde kulübe hizmet eden, ismi Fenerbahçe ile özdeşlemiş, eski milli futbolculardan ve kulübün eski Genel Müdürü Serkan Acar, ölümünün 5. yılında anıldı.

18 Nisan 2013 tarihinde hayatını kaybeden Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, eski futbolcular, kulüp çalışanları ve sevenleri katıldı. Kulübün Sosyal Etkinlik, Tanıtım ve Genişleme Komitesi tarafından 'Vefalı Taraftar' projesi kapsamında düzenlenen törende merhum Serkan Acar'ın öz geçmişi okundu.