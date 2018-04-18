Serkan Acar kabri başında anıldı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    kabri başında anıldı

    Serkan Acar kabri başında anıldı

    ’nin eski futbolcularından , ölümünün 5. yılında anıldı.

    'de uzun yıllar çeşitli kademelerde kulübe hizmet eden, ismi Fenerbahçe ile özdeşlemiş, eski milli futbolculardan ve kulübün eski Genel Müdürü , ölümünün 5. yılında anıldı.

    18 Nisan 2013 tarihinde hayatını kaybeden Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Başkanı , Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, eski futbolcular, kulüp çalışanları ve sevenleri katıldı. Kulübün , Tanıtım ve Genişleme Komitesi tarafından 'Vefalı Taraftar' projesi kapsamında düzenlenen törende merhum Serkan Acar'ın öz geçmişi okundu.

    1. 18.4.2018 15:40
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