Serkan Acar kabri başında anıldı
Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Serkan Acar, ölümünün 5. yılında anıldı.
Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde kulübe hizmet eden, ismi Fenerbahçe ile özdeşlemiş, eski milli futbolculardan ve kulübün eski Genel Müdürü Serkan Acar, ölümünün 5. yılında anıldı.
18 Nisan 2013 tarihinde hayatını kaybeden Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, eski futbolcular, kulüp çalışanları ve sevenleri katıldı. Kulübün Sosyal Etkinlik, Tanıtım ve Genişleme Komitesi tarafından 'Vefalı Taraftar' projesi kapsamında düzenlenen törende merhum Serkan Acar'ın öz geçmişi okundu.
- 18.4.2018 15:40
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Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!..
Toplam 7
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TS61 Saçmalamayın bu çocuk 30 milyonu euroyu çok rahat görür.
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Toplam 2
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Kartalım Biz şampiyonluğu Başakşehirle oynadığımız maçta bıraktık. Şampiyon olmamız için rakiplerin puan kaybını beklemek de son haftalarda mucize!!
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 7
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ELİNİ ÇABUK TUT GS ASLAN PENÇESİ 1905 : YÜZDE BİN GÖRÜŞÜNÜZE KATILIYORUZ. GS TALİPSE ELİNİ ÇABUK TUTMASI LAZIM.
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