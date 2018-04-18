Salih Uçan’ı gönderiyorlar – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’ı gönderiyorlar

    <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a>’ı gönderiyorlar

    Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası F.Bahçe'den kiraladığı 'ı geri gönderme kararı aldı.

    Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası F.Bahçe'den kiraladığı 'ı geri gönderme kararı aldı. temsilcisi 24 yaşındaki orta sahanın satın alma hakkını kullanmayacak. Sochaux, 950 bin euro alacağı nedeniyle Sion'u 'ya şikayet etmişti.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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