İlk yarı baz alınırsa şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    İlk yarı baz alınırsa şampiyon Fenerbahçe

    İlk yarı baz alınırsa şampiyon Fenerbahçe

    Şampiyonluk yarışı veren dört takımın dilinde de 5'te 5 var.

    Şampiyonluk yarışı veren dört takımın dilinde de 5'te 5 var. Ligin ilk yarısı baz alınırsa, buna en yakın takım F.Bahçe. Kanarya, ilk yarının son 5 maçında 13 puan topladı. bu periyotta Sivas'a yenilip, 'yle berabere kalarak 10 puan aldı. ve 'ya kaybeden G.Saray 9 puan, ve ile berabere kalıp Sivas'a mağlup olan ise 8 puan toplayabildi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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