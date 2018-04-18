Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda bileği bükülmüyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nin 'nda bileği bükülmüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin <a href="/index/turkiye-kupasi?id=883ec710-a64b-4c20-bbb5-e8b3bcc4bb10" class="" rel="tag">Türkiye Kupası</a>'nda bileği bükülmüyor

    , Ziraat yarı final rövanşında yarın sahasında derbide ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada sırasıyla , İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale geldi.

    Tur ihtimalleri
    Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan , sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

    Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

    Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, , galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

    Kupada 17 maçtır yenilmiyor
    , Ziraat 'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

    Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği 'e penaltılar sonucu elenmişti.

    17. final için sahaya çıkıyor
    Fenerbahçe, karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

    Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

    Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

    Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda 'a karşı oynadı.

    Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu yönetiminde 2012-2013 sezonunda karşısında elde etmişti.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:21
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