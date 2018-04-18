Fenerbahçe Klaassen’i istemiş – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’i istemiş

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/klaassen?id=3519a7fe-00d8-4521-9ae9-a149b4226e96" class="" rel="tag">Klaassen</a>’i istemiş

    'nin devre arasında Everton'ın orta sahası 'i istediği yazıldı.

    'nin devre arasında Everton'ın orta sahası 'i istediği yazıldı. Voetbalzone adlı site, sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcu için İngilizlerle temasa geçtiğini ancak istenen rakamı çok bulunca transferden vazgeçtiğini ileri sürdü.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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