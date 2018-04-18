Fenerbahçe Doğuş Euroleague'de parkeye çıkıyor! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Euroleague'de parkeye çıkıyor!

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a> Euroleague'de parkeye çıkıyor!

    ’nde dörtlü finale giden yolda parkeye çıkacak olan , çeyrek final ilk maçında bugün İspanyol ekibi Baskonia’yı ağırlayacak

    , play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.

    SAHA AVANTAJI FENER'DE
    Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'e yükseleceği eşleşmede saha avantajı Kanarya'dan yana. İlk 2 karşılaşması, 'un sahasında oynanacak serinin ikin ci mücadelesi cuma günü yine 'nda yapılacak.

    OBRADOVİC İLK PEŞİNDE
    'nde efsane olan başantrenör , kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sırp hoca, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4. kez 'e taşımayı hedefliyor. Obra, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999- 2002, F.Bahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e çıkarmıştı.

    22 SEZONDA 9 KUPA KALDIRDI
    Öte yandan Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23'üncü sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.




    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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