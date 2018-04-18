Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nda kampa girdi.