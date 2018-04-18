Aatıf: "Puan farkı sorun değil" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Aatıf: "Puan farkı sorun değil"

    Aatıf: "Puan farkı sorun değil"

    Aatıf, ’la zor bir kupa mücadelesi vereceklerini belirtirken, lig şampiyonluğu için de iddialı konuştu: G.Saray’la 3 puan farkı kapatırız

    'nin şimdilerde 'moda' olan ismi Aatıf Chahechouhe, 'la oynayacakları kupa maçı ve lig yarışı hakkında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, ilk maçtaki 2-2'lik avantajlı skora rağmen kupa derbisinin zor bir mücadeleye sahne olacağını vurgularken, "Sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    KENDİMİ TAKIMA ADADIM
    Son dönemdeki çıkışı hakkında fazla yorum yapmayan ve sadece "Kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum" demekle yetinen Aatıf, şampiyonluk şansları hakkında ise şöyle konuştu: "Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz."

    SİVAS'TA AATIF KAMPANYASI
    Sivaslılar hakkında açıklamalar, Aatıf'ı bu kentte milli kahraman haline getirdi. "Sivaslılar çok iyi insanlar. İçleri dışları bir" diyen F.Bahçeli oyuncu için taraftarı, "geri dönsün kampanyası" başlattı. Yiğido'nun taraftarları, "Gerekirse bonservisi için biz de yardım yaparız" diyorlar.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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