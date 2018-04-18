Aatıf: "Puan farkı sorun değil"
Aatıf, Beşiktaş’la zor bir kupa mücadelesi vereceklerini belirtirken, lig şampiyonluğu için de iddialı konuştu: G.Saray’la 3 puan farkı kapatırız
KENDİMİ TAKIMA ADADIM
Son dönemdeki çıkışı hakkında fazla yorum yapmayan ve sadece "Kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum" demekle yetinen Aatıf, şampiyonluk şansları hakkında ise şöyle konuştu: "Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz."
SİVAS'TA AATIF KAMPANYASI
Sivaslılar hakkında açıklamalar, Aatıf'ı bu kentte milli kahraman haline getirdi. "Sivaslılar çok iyi insanlar. İçleri dışları bir" diyen F.Bahçeli oyuncu için Sivasspor taraftarı, "geri dönsün kampanyası" başlattı. Yiğido'nun taraftarları, "Gerekirse bonservisi için biz de yardım yaparız" diyorlar.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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