Neustadter'in mısır keyfi! | VİDEO
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter, sosyal medya hesabından sahilde çekilmiş bir videosunu paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede taraftarlardan büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
Fenerbahçeli Roman Neustadter'in mısır keyfi ?? pic.twitter.com/Iv4jVYQchN— Fotomaç (@fotomac) 17 Nisan 2018
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:19
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"Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
eray takımlar kaybedecek siz hepsini kazanacaksınız hayaller güzeldir gs bjk ve başakşehir en avantajlı takımlar kupada hakem olmasın bjk 3 1 kaz
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 5
Yorum
karakartal beşiktaş şuan şampiyonluk yarışında bence kupa maçını ciddiye almaması lazım. şenol hoca yedeklerle çıkmalı. stres kavga olmaz böylece.
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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