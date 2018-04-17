Neustadter'in mısır keyfi! | VİDEO – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Neustadter'in keyfi! | VİDEO

    Neustadter'in mısır keyfi! | VİDEO

    Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu , hesabından sahilde çekilmiş bir videosunu paylaştı.

    Takımının son haftalardaki başarılı performansına katkı yapan Rus yıldızının neşesinin yerinde olduğu görüldü. Neustader yerken paylaştığı videosunda, "Afiyet olsun, abiler ve ablalar kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede taraftarlardan büyük beğeni topladı.

    İşte o paylaşım:
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neustadter'in mısır keyfi! | VİDEO haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN