İstifadan zirveye ‘Kocaman’ çıkış! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    İstifadan zirveye ‘Kocaman’ çıkış!

    İstifadan zirveye ‘Kocaman’ çıkış!

    , ’ın istifa sinyali verip vazgeçtiği 11. haftadan sonra oynadığı 18 karşılaşmada ligin lideri oldu

    , 'ın "istifa edeceği" imasında bulunduğu 11. haftadaki maçına kadar 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. 16 puan kaybettiği ilk 11 haftalık periyotta yüzde 51.51'lik bir başarı yüzdesi tutturan Kanarya, sonraki 18 lig karşılaşmasında ise büyük bir çıkış gösterdi. Sar ı-lacivertliler, bu 18 maçın 12'sini kazanıp 4 maçtan beraberlikle ayrılırken, rakiplerine 2 kez boyun eğdi; 40 puan topladı. 9 maçta gol yemediği bu dilimdeki 70.07'lik başarı yüzdesi, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttu. Son 18 maçın lideri Kanarya oldu. son 18 maçta 38, 36, ise 34 puan topladı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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