Aatıf: "Allah'a dua ediyorum"
Faslı futbolcu, “Daha ligin bitimine 5 maç var ve hiçbir şey imkansız değil. İnşallah başaracağız. Bize yol gösteren yüce Allah’a bunun için sürekli dua ediyorum” dedi
ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ
Form grafiğini hiç düşürmeyen ve son dört maçında 3 gol atarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutan isimlerin başında gelen Faslı futbolcu, "Taraftarlarla birbirimize verdiğimiz bir söz var. Eğer şampiyon olursak bize yol gösteren yüce Allah'a şükretmek için Sultanahmet'te sabah namazına gideceğiz. Daha ligin bitimine 5 hafta var ve hiçbir şey imkansız değil. Allah'a bunun için hep dua ediyorum" dedi.
ÖNCE DİP, SONRA ZİRVE YAPTI
Aatıf, son dönem performansıyla adeta yeniden doğdu. Sezon başında UEFA listesine bile yazılmayan, gönderilecekler listesinin ilk sırasına alınan 32 yaşıdaki futbolcu, Valbuena'nın arkasında kaldı. Hatta oyuna sonradan girdiği A.Demir maçında yuhalandı. Faslının, yıldızını parlatmaya başladığı dönem ise 12. hafta oldu. Osmanlı maçı sonrası formayı alan Aatıf, neredeyse bir daha bırakmadı; kazanılan maçlarda hep 11'deydi. Devre arası kendisi için gelen teklifleri Kocaman'ın reddetmesiyle öz güveni daha da yükseldi. Son 6 haftada 3 gol, 1 asistle takımı yarışta tutan isim oldu.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:12
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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