İşte Soldado gerçeği – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte gerçeği

    İşte Soldado gerçeği

    , 'ta oyundan alınırken bozuldu.

    , 'ta oyundan alınırken bozuldu. İspanyol forvetin yüzünün düşme nedeni ise oyundan alınması değil, verdiği sözü tutamaması oldu. Kocaman'ın 3'üncüyü atıp işi bitirmesini istediği Soldado'nun, hocasına söz verdiği, golü atamadan çıkınca da hayak kırıklığı yaşadığı anlaşıldı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Soldado gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN