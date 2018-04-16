Fenerbahçe'de tam kadro derbi hazırlığı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de tam kadro derbi hazırlığı

    Fenerbahçe'de tam kadro derbi hazırlığı

    , yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

    Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptığı, idmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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