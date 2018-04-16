Fenerbahçe'de tam kadro derbi hazırlığı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptığı, idmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!
Toplam 3
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karakartal anadolu takımlarından alınan oyuncular ne zaman tuttu ki vagner tutsun? boşa para. negredo ve vagnere verilen parayla aboubakar alınıyordu.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese
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UZMAN DR BAŞAKŞEHİRİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM VE DOĞRAMAYA DEVAM
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
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ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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