Derbi hazırlıkları bugün başlıyor – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Derbi hazırlıkları bugün başlıyor

    Derbi hazırlıkları bugün başlıyor

    'tan 3 puanla dönen Fenerbahçeli futbolcular, ödül olarak dünü izin yaparak geçirdi.

    'tan 3 puanla dönen Fenerbahçeli futbolcular, ödül olarak dünü izin yaparak geçirdi. Sarı-lacivertliler, yarı final rövanş maçında 'la yapacağı derbinin hazırlıklarına bugünden itibaren start verecek. Ülker Stadı'nda perşembe günü oynanacak dev mücadelede saat 20.30'da başlayacak.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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