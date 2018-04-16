Aykut Kocaman'ın istifa çözümü
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta sonunda Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
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Övgüler 36’lık Jan Durica’ya
Toplam 1
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TS Bizim yerli oyuncularimizda bu kadar disiplin olsa!
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
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USTA YORUMCU 5TE 5 YAPMANIZ YETMEZ BAŞAKŞEHİRİN BERABERE KALMASI LAZIM
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Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret
Toplam 1
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