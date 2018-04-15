Vesely reklamlarda
Fenerbahçe Doğuş'un pivotu Jan Vesely ve Anadolu Efesli Doğuş Balbay bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Parkelerdeki tecrübesini şampuan reklamında da sürdüren Vesely'nin oyunculuk performansı da bir hayli beğenildi. Çek yıldız "Basketbol oynamak, reklamlardan daha kolay. Bu sezon hedefimiz tüm kupaları kazanmak" diye konuştu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Vesely reklamlarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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