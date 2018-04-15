Vesely reklamlarda – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Vesely reklamlarda

    Vesely reklamlarda
    Fenerbahçe Doğuş'un pivotu Jan Vesely ve Anadolu Efesli bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Parkelerdeki tecrübesini şampuan reklamında da sürdüren Vesely'nin oyunculuk performansı da bir hayli beğenildi. Çek yıldız " oynamak, reklamlardan daha kolay. Bu sezon hedefimiz tüm kupaları kazanmak" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vesely reklamlarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN