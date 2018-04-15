Sivas’ta kahvaltı keyifi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Sivas’ta kahvaltı keyifi

    Sivas’ta kahvaltı keyifi

    Başkan , Sivas Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen kahvaltıda kongre ve temsilci üyeleriyle buluştu

    F.Bahçe Başkanı 'a, Sivas'ta büyük ilgi vardı. Başkan Aziz Yıldırım ile yönetici , Sivas Fenerbahçeliler Derneği'nin organize ettiği kahvaltıya katıldı. Organizasyonda sarı-lacivertli üyelerle yakından ilgilenen Aziz Yıldırım bol bol fotoğraf da çektirdi. Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ergüder Sümbüloğlu, "Başkanımızı ve yönetimimizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Sivas F.Bahçeliler Derneği olarak temsilci ve kongre üyelerimizle birlikte Başkanımızın ve yöneticilerimizin katılımıyla bir birlik ve beraberlik kahvaltısı organize etmek istedik. 'nin en büyük sivil toplum kuruluşu diye andığımız Fenerbahçe, Sivas'ta ayrı bir yere sahiptir. Başkanımızın da Sivas'a verdiği değer ortada. Kulübümüzün önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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