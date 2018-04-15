Sivas’ta kahvaltı keyifi
Başkan Aziz Yıldırım, Sivas Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen kahvaltıda kongre ve temsilci üyeleriyle buluştu
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Sivas'ta büyük ilgi vardı. Başkan Aziz Yıldırım ile yönetici Mahmut Uslu, Sivas Fenerbahçeliler Derneği'nin organize ettiği kahvaltıya katıldı. Organizasyonda sarı-lacivertli üyelerle yakından ilgilenen Aziz Yıldırım bol bol fotoğraf da çektirdi. Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ergüder Sümbüloğlu, "Başkanımızı ve yönetimimizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Sivas F.Bahçeliler Derneği olarak temsilci ve kongre üyelerimizle birlikte Başkanımızın ve yöneticilerimizin katılımıyla bir birlik ve beraberlik kahvaltısı organize etmek istedik. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu diye andığımız Fenerbahçe, Sivas'ta ayrı bir yere sahiptir. Başkanımızın da Sivas'a verdiği değer ortada. Kulübümüzün önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Sivas’ta kahvaltı keyifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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