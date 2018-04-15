Sevilla ve Villareal Alper Potuk için geliyor
5 sezondur Fenerbahçe'de oynayan ve özellikle Aykut Kocaman'ın gelişiyle attığı 6 golle kariyer rekoru kıran Alper Potuk için Villarreal ve Sevilla'nın devrede olduğu öğrenildi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:22
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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