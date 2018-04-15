F.Bahçe'nin golcü isimlerinden Janssen, uzun bir sakatlık döneminin ardından dün kadrodaydı. Yedek soyunan Hollanladı futbolcu, zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. Artık takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Janssen: Artık hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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