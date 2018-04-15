Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor'da konuşan Toroğlu'nun değerlendirmelerinden Ajansspor'un derledikleri şu şekilde;

"DÜĞÜM ÇÖZÜLÜR"

Dün ve bugüne bakıyorum. Küçükler kaçırıyor, büyükler atıyor. Lig de gidiyor. Yarın, ligin yüzde 50'si belli olur. Kördüğüm vardır ya hani… Yarın, ipi çektiğinde olduğu gibi bu kördüğüm açılabilir ya da tam kapanabilir. Başakşehir maçı yarın Galatasaray maçını kazanırsa ligde düğüm çözülüyor. Galatasaray kazanırsa çok bir şey değişmemiş olacak.

"FENERBAHÇE KÖTÜ HALİYLE 2-0 YAPIYOR"

Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi. Dikkati oraya çektiler, öbür taraftan geldiler. Babel'in pozisyonu gibi. Hemen hemen aynı golü attılar. Aatif, Sivas'ta oynadığı için gole sevinemedi. Hep aynı senaryo. Fenerbahçe bildiğimiz gibi. Göze hoş gelen bir şey yok, ama skor 2-0. Gelsenkirchen'i ben yersenkirchen diyorum. Fenerbahçe kötü oynasa bile 2-0 olabiliyor. Nasıl oluyor ise…

"GALATASARAY'I DEPLASMANDA KİTLİYORLAR"

Bir takım iyiyse dışarıda da içeride de aynı olmalı. Gençlerbirliği maçını gördükten sonra… Başakşehir kazanırsa şampiyon olur demiştim. Talisca, Babel, Negredo… Diğer tarafta Gomis… Gomis'i tut işi bitir. Galatasaray'ı neden kolay kitliyorlar? Rodrigues-Gomis'i kitle. Beşiktaş'ı kitleyemiyorsun. Neticeyi dağınık topçulardan almak gerekiyor. Gençlerbirliği maçında pozisyona girmeden maç bitti. Alsan, köprüyü yarılamış olacak. Bana yarınki maç için de Başakşehir geliyor, sonrası için de Başakşehir geliyor. Başakşehir yenerse, Beşiktaş ile Galatasaray çok farklı bir maça çıkmış olacak.

"HERKES F.BAHÇE'YE ÇALIŞIRSA ŞAMPİYON OLUR"

Fenerbahçe buradan nasıl sıyrılır? Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittik hatırlayın? Direksiyon bizde değildi. Fenerbahçe için de benzer bir durum var. Herkes Fenerbahçe'ye çalışırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Şimdi direksiyon Başakşehir'in elinde. Onu indirebilirler mi? Galatasaray yanda vites kutusuyla oynuyor.

ROBİNHO NEDEN YEDEK?

Aykut Kocaman diyelim ki kaldı ve kadroyu değiştirdiler tabancı gibi 6-7 oyuncu geldi aynı şekilde oynatır mı? Ben Aykut Kocaman'ın hangi takımına baksam hiç keyif almıyorum. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçında Robinho gibi bir oyuncuyu oynatmazsan benim kafam karışır. Galip geleceksen, Avrupa'ya gideceksen oynayacaksın. Oyuna girince ne oldu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe karşısında elimde Robinho varken onunla başlar ha baktım kötü oynuyor çıkartırım benim elimin altında orası"

"GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI YÜZDE 50 BERABERE"

Galatasaray - Başakşehir maçı çok farklı bir maç olacak. Başakşehir çok iyi çıkan bir takım. Kaşar diyebileceğim oyuncular var. Ben kendime de kaşar diyorum yani. Bu maçın sonucu ile Galatasaray - Beşiktaş maçının sonucu çok farklı olur. Yarın oynanacak maç her şeye gebe. Bir kıvılcım ile her şey olabilir. Bir anda yangın olabilir. Galatasaray - Başakşehir maçı % 50 berabere bitecek. Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı inanılmaz önemli bir maçtı. Şimdi Başakşehir için çok büyük avantaj var"