Sevilla ve Villareal Alper Potuk için geliyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Sevilla ve Villareal için geliyor

    Sevilla ve Villareal <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> için geliyor

    5 sezondur Fenerbahçe'de oynayan ve özellikle Aykut Kocaman'ın gelişiyle attığı 6 golle kariyer rekoru kıran Alper Potuk için Villarreal ve Sevilla'nın devrede olduğu öğrenildi.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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