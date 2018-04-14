Play-off biletleri satışa sunuluyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Play-off biletleri satışa sunuluyor

    Play-off biletleri satışa sunuluyor

    'nın Euroleague playoff turunda Baskonia ile ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı ilk iki karşılaşmanın biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak.

    'nın Euroleague playoff turunda Baskonia ile ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı ilk iki karşılaşmanın biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak. Ayrı ayrı satılacak biletlerin fiyatları 60, 70, 80, 250, 375, 1000 ve 1100 TL olarak açıklandı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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