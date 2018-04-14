İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kadrosuna Isla dahil edilmedi
Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın Sivasspor kafilesine dahil edilmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Isla'nın kadro dışı kalmasının nedeni ortaya çıktı. İddialara göre antrenmanlardaki etkisiz performansı ve çalışmaması nedeniyle Aykut Kocaman Şilili futbolcuyu kadro dışında bıraktı. Bir diğer iddia ise Vincent Janssen'in takıma dönmesiyle birlikte yabancı sınırından dolayı Mauricio Isla'nın kendisine yer bulamaması...
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:41
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 Özkan Sümer'e çok güvenirim. O ne derse doğru odur. Fakat fiyatı ne olursa olsun, Burak satılamaz. Bu düpedüz ihanettir. Sakın ha!
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Darüşşafaka Avrupa şampiyonu!
Toplam 1
Yorum
eko HELALL DAÇKAAA
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Beşiktaş Burak için bonservis ödemez . 32 yaşındayken bedavaydı , şimdi 33 yaşında Trabzona para ödemezler .
İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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