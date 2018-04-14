İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte 'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni

    İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni

    'nin, maçı kadrosuna Isla dahil edilmedi

    'de Mauricio Isla'nın kafilesine dahil edilmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Isla'nın kalmasının nedeni ortaya çıktı. İddialara göre antrenmanlardaki etkisiz performansı ve çalışmaması nedeniyle Şilili futbolcuyu kadro dışında bıraktı. Bir diğer iddia ise Vincent Janssen'in takıma dönmesiyle birlikte yabancı sınırından dolayı Mauricio Isla'nın kendisine yer bulamaması...

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN