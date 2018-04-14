İşte Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın kadroya alınmama nedeni

Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın Sivasspor kafilesine dahil edilmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Isla'nın kadro dışı kalmasının nedeni ortaya çıktı. İddialara göre antrenmanlardaki etkisiz performansı ve çalışmaması nedeniyle Aykut Kocaman Şilili futbolcuyu kadro dışında bıraktı. Bir diğer iddia ise Vincent Janssen'in takıma dönmesiyle birlikte yabancı sınırından dolayı Mauricio Isla'nın kendisine yer bulamaması...