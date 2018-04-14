Fenerbahçe'de üç isim sınırda – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de üç isim sınırda

    Fenerbahçe'de üç isim sınırda

    Sarı-lacivertli takımda , ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-lacivertli takımda , ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ev sahibi 'da ise , Robinho, , Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, , Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, ceza sınırındaki isimler.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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