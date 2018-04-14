Fenerbahçe'de tek yol galibiyet! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de tek yol galibiyet!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de tek yol galibiyet!

    Şampiyon olabilmek için kalan 6 maçı da kazanma hedefi koyan F.Bahçe, Sivas’ta bu periyodun belki de en zor maçına çıkıyor. Puan kaybı hayallerin sonu olabilir...

    Zirveden 5 puan uzakta olan F.Bahçe, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin "ya tamam ya devam" anlamına gelen mücadeleden 3 puan almaktan başka seçeneği yok. Aksi halde kalan 5 haftada işi daha zorlaşacak ve şampiyonluk umutları iyice azalacak. Kanarya, son 4 maçtan 10 puan çıkarttı ve hiç gol yemedi. Avrupa Ligi hedefi olan ve geçen hafta 'a 5-0 yenilerek 5'incilik hedefinden biraz uzaklaşan Yiğido'nun hedefi de galibiyet. Sivas, şampiyonluk mücadelesi veren , ve 'ı sahasında bu sezon yenmeyi başardı. 'deki ilk maçı F.Bahçe 4-1 kazanmıştı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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