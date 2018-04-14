Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?

Teknik direktör Aykut Kocaman, hafta içinde kupadaki Beşiktaş maçını düşünerek Roberto Soldado'yu oyundan aldı.



İkinci golün hazırlayıcısı olan İspanyol yıldız, 69. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.



Ekili bir futbol ortaya koyan İspanyol yıldız 90 dakikayı tamamlamak isterken değişiklik tabelasında numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı.



Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.