Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında DemirGrup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta oyuncu değişikliği krizi yaşandı. Maçta 2. golün hazırlayıcısı olan Roberto Soldado, oyundan alınınca tepki gösterdi. Aykut Kocaman İspanyol oyuncusuyla ayak üstü toplantı yaptı
Teknik direktör Aykut Kocaman, hafta içinde kupadaki Beşiktaş maçını düşünerek Roberto Soldado'yu oyundan aldı.
İkinci golün hazırlayıcısı olan İspanyol yıldız, 69. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.
Ekili bir futbol ortaya koyan İspanyol yıldız 90 dakikayı tamamlamak isterken değişiklik tabelasında numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı.
Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:37
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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