Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı? – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , 'yu neden oyundan çıkardı?

    Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?

    'in 29. haftasında DemirGrup 'u 2-1 mağlup ettiği maçta oyuncu değişikliği krizi yaşandı. Maçta 2. golün hazırlayıcısı olan Roberto , oyundan alınınca tepki gösterdi. İspanyol oyuncusuyla ayak üstü toplantı yaptı

    Teknik direktör , hafta içinde kupadaki Beşiktaş maçını düşünerek Roberto 'yu oyundan aldı.

    İkinci golün hazırlayıcısı olan İspanyol yıldız, 69. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.

    Ekili bir futbol ortaya koyan İspanyol yıldız 90 dakikayı tamamlamak isterken değişiklik tabelasında numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

    Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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