Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Fenerbahçe Teknik Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası maçın kazanmanın önemli olduğunu havalimanındaki taraftarın tepkisi için ise, "Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği bir şeyi burada konuşmanın bir anlamı yok" dedi
"YARIN İYİ OLAN KAZANSIN"
Yarın oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçının sorulması üzerine Kocaman, "Ya bir takım kazanacak 6 puanlık bir fark olacak ya da berabere bitecek 4 puanlık bir avantaj olacak. Benim oturduğum yerden baktığıma göre bizim maçı kazanmamız gerekiyordu kazandık. Şimdi hangi skor çıkarsa çıksın hak eden kazansın ki doğruları yapan hak edenler kazanmaya başladığı zaman herkes kazanmaya başlıyor. Benim o maçla ilgili temennim bizim ne avantaj sağlayacağımızın ziyade hak edenin kazanmasıdır" diye konuştu.
HAVALANINDA TARAFTARIN TEPKİSİ: ARTIK GINA GELDİ
Takımı karşılamaya gelen bir taraftarın kendisine yönelik tepkisinin hatırlatılması üzerine Kocaman, "Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği bir şeyi burada konuşmanın bir anlamı yok. Bunlarla ilgili yanıtlarımı daha önce defalarca verdim. O nedenle bu algı yönetiminin içinde olmak istemiyorum. Ben bildiklerimle işimi yapmaya çalışıyorum. Takımı yönetmeye çalışıyorum. İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik biz, ben de görevimi bırakmış devam etmek niyetinde değildim. Sonraki zamanda bir takım şeyler yerine oturdu biraz daha doğru oyun, doğru ve birbirine tamamlayan oyuncularla beraber 17 maçlık periyotta en çok puan toplayan takım biziz. Sıkıntısını çektiğimiz şey 11 haftada yitirdiğimiz 16 puan ya da yakın geçmişe dönersek kendi sahamızda yitirdiğimiz Akhisar maçı o maçı çevirebilmiş olsaydık hem en fazla gol atan hem de en fazla puan toplayan takımı olacaktık. Dolasıyla bunları anlatmaktan konuşmaktan gına geldi, cevap vermekten de gına geldi" şeklinde konuştu.
GUİLANO'NUN PERFORMANSI
Sivasspor seyircisine teşekkür eden ve Brezilyalı oyuncu Guilano'nun performansını değerlendiren Kocaman, "Dönemsel olarak oyuncuların inişleri, çıkışları olur bu çok doğal. Bizim formatımız da herhangi bir değişiklik yok. Son paslarda bugün hata yaptı bir kaç tane olumsuz görüntü olabilir ama benim oyuna bakışımızda bugün çok önemli işler yaptı. Belki ofansif anlamda seçimlerinde doğru ve becerili olmayabilir ama bugün takım yönetimi takımı coğaltma ve takımı tamamlama anlamında gereken her şeyi yaptı. Performansında önemli bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Milli takımla alakası olmadığını düşünüyorum. Zihinsel olarak kuvvetli bir oyuncu" şeklinde konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:46
-
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
-
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
-
Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
Aykut Kocaman: "Artık gına geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.