Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'ye 'ta coşkulu karşılama

    Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

    'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak , 'a geldi.

    'nde son antrenmanını yaptıktan sonra 'ndan kalkan özel uçakla kente gelen kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'a çiçek veren taraftarlar futbolculara yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekindiler. Daha sonra sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar takıma tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar takımla birlikte 'a gelen Başkan 'a da yoğun ilgi gösterdi. 4 aydır sakatlığı nedeniyle ayrı takımdan ayrı bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen kafilede yer alırken, Mauricio Isla Sivas'a getirilmedi. Konaklayacağı otele geçen sarı-lacivertli kafile maç saatini beklemeye başladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:48
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