Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Fenerbahçe Spor Kulübü, MHK'nın hakem atamasına sert tepki gösterdi.
"HAKEMLERE VERİLMEK İSTENEN MESAJ GAYET AÇIK"
"Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.
Süper Lig'de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde 'tarafsızlık' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.
MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu'na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü."
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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