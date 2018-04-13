Bamba paniği! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bamba paniği!

    Bamba paniği!

    Sarı-lacivertli ekipte 'ın gözdeleri arasında yer alan Jonathan Bamba'nın kulübü St. Etienne'den transfer dedikodularına ilişkin bir açıklama geldi.

    Fransız ekibinin sportif direktörü Frederic Paquet, "Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için St. Etienne mükemmel bir kulüp. Her şey olabilir ama bizi bırakmasını istemeyiz" dedi. St. Etienne'den 28 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bamba paniği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN