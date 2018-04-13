Bamba paniği!

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın gözdeleri arasında yer alan Jonathan Bamba'nın kulübü St. Etienne'den transfer dedikodularına ilişkin bir açıklama geldi.

Fransız ekibinin sportif direktörü Frederic Paquet, "Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için St. Etienne mükemmel bir kulüp. Her şey olabilir ama bizi bırakmasını istemeyiz" dedi. St. Etienne'den 28 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.