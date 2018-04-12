Neymar'dan Alex de Souza paylaşımı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'dan de paylaşımı

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'dan <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> de <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a> paylaşımı

    Dünyanın en ünlü futbolcularından olan , Fenerbahçeli eski futbolcu de ile fotoğrafını paylaşıp 'idolüm' dedi

    Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , 'nin unutulmaz isimlerinden de için dikkat çeken ifadeler kullandı.

    'da bir araya gelen ikili, 'in televizyon programı için bir sohbet gerçekleştirdi. Çekimin ardından Alex de ile fotoğrafını paylaşan , "Futboldaki idollerimden birisi olan bu adamla tanışmaktan dolayı büyük onur duydum" sözlerini sarf etti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:26
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