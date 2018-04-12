Dünyanın en ünlü futbolcularından olan Neymar, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza ile fotoğrafını paylaşıp 'idolüm' dedi
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Brezilya'da bir araya gelen ikili, Alex'in televizyon programı için bir sohbet gerçekleştirdi. Çekimin ardından Alex de Souza ile fotoğrafını paylaşan Neymar, "Futboldaki idollerimden birisi olan bu adamla tanışmaktan dolayı büyük onur duydum" sözlerini sarf etti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:26
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Neymar'dan Alex de Souza paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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