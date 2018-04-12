Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilya'da bir araya gelen ikili, Alex'in televizyon programı için bir sohbet gerçekleştirdi. Çekimin ardından Alex de Souza ile fotoğrafını paylaşan Neymar, "Futboldaki idollerimden birisi olan bu adamla tanışmaktan dolayı büyük onur duydum" sözlerini sarf etti.



