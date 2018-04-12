Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ye Ukraynalı kaleci!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye Ukraynalı kaleci!

    Sarı-lacivertlilerin, Zorya'nın genç file bekçisi Andriy Lunin için temas kurduğu ileri sürüldü.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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