Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki

    Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki

    Fenerbahçe Spor Kulübü, MHK'nın hakem atamasına sert tepki gösterdi.

    Osmanlıspor maçında çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyonda gol kararı veren yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na MHK tarafından bu hafta Süper Lig maçı verilmemesi Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili açıklama paylaştı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

    "HAKEMLERE VERİLMEK İSTENEN MESAJ GAYET AÇIK"
    "Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.

    Süper Lig'de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde 'tarafsızlık' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.

    MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu'na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.

    ve 'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü."
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:15
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