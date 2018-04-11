Janssen kupaya yetişiyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Janssen kupaya yetişiyor

    Janssen kupaya yetişiyor
    Geçen hafta takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Vincent Janssen, giderek hazır hale geliyor. Hollandalı golcünün deplasmanına götürülmesi beklenmese de haftaya perşembe 'la oynanacak kupa yarı finali rövanş maçına yetişmesi büyük ihtimal. Janssen, 4 ayı aşkın bir süredir sahalardan uzak.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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