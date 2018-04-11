Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler basına açık bölümde 5'e 2 ısınma hareketleri ve toplu çalışma gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte sağ arka adalesine darbe alan Alper Potuk bugün yapılan idmanda yer almazken yarınki çalışmada takıma dahil olacak. Sakatlığı son bulan ve geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Janssen'in ise Sivasspor maçında büyük ölçüde oynaması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi Yöneticileri ile Hilal Karedeniz Eğitim Kurumları'ndaki otizmli vatandaşlar da izledi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:11
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 5
Yorum
TsKlüp geç bu işleri yaaa..bayernden 5 ye daha yapacak işi varmış hadi ordan..
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Esteban döndü Kucka tarz yaptı
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu kucka gitsin zagrebte oynasın. kendini iniesta filan zannediyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 8
Yorum
xxlbaşkan sözleşmesi bitiyor olması.cazip kılyor elde parada olmayınca..ben herşeye rağmen NARSİNGİ TERCİH EDERİM SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR
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