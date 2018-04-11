Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    'in 29'uncu haftasında Demir Grup ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

    Samandıra 'nde teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler basına açık bölümde 5'e 2 ısınma hareketleri ve toplu çalışma gerçekleştirdi.

    Sarı-lacivertli ekipte sağ arka adalesine darbe alan bugün yapılan idmanda yer almazken yarınki çalışmada takıma dahil olacak. Sakatlığı son bulan ve geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Janssen'in ise maçında büyük ölçüde oynaması bekleniyor.

    Öte yandan 'nin idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi Yöneticileri ile Hilal Karedeniz Eğitim Kurumları'ndaki otizmli vatandaşlar da izledi.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:11
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