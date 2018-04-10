Yine de başlamam! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Yine de başlamam!

    Yine de başlamam!
    , Osmanlı karşısında 'yi gece ile gündüz kadar değiştirirken bu durum 'ın görüşünü değiştirmeye yetmedi. Kocaman maç sonrası Valbuena'nun performansıyla ile ilgili soru üzerine, "Bu maç yeniden başlasaydı yine aynı kadroyla başlamak benim tercihim olurdu. Başlayan takım kadar bitiren takım da önemli. Bu işte yasalardan biri bu" dedi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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