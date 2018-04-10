U21’ler evinde 4-2 mağlup – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    U21’ler evinde 4-2 mağlup

    U21’ler evinde 4-2 mağlup
    ile karşılaşan 21 Yaş Altı Takımı, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe 'nde oynanan 28. hafta mücadelesinde daha etkili oynayan konuk takım sahadan gülerek ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri Boris Rapaic ve Samed Karakoç'tan geldi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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