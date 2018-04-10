Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    yedek Valbuena! Kenardan 7 puan

    Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan

    İşte Valbuena'nın oyuna sonradan girdiği maçlar ve skorlardaki değişim:

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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